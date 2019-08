(ANSA) – MILANO, 12 AGO – I tifosi dell’Inter rispondono presente: si va infatti verso quota 50mila spettatori per la sfida a San Siro contro il Lecce, prima giornata della Serie A 2019/2020 in programma lunedì 26 agosto (ore 20.45). Prevista quindi una grande cornice di pubblico per l’esordio in casa dei nerazzurri. Come informa la società, sono già in vendita anche i biglietti per Inter-Udinese, seconda gara di campionato al Meazza dopo la trasferta della squadra di Conte a Cagliari.