(ANSA) – ROMA, 12 AGO – Alcuni dei manifestanti all’interno dell’aeroporto di Hong Kong hanno iniziato a lasciare lo scalo, per i timori di un possibile intervento della polizia. Lo riporta la Cnn, sottolineando tuttavia che migliaia di persone restano ancora all’interno della struttura. Una folla di persone riempie le sale di arrivi e partenze dell’aeroporto di Hong Kong, per protestare contro le autorità dell’ex colonia britannica. Tra quelli che stanno lasciando lo scalo, molti hanno riferito che stanno cercando di tornare a casa. C’è infatti una paura diffusa di scontri con la polizia, dopo un fine settimana di intensa violenza, durante il quale la polizia ha sparato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti in diverse parti della città.