(ANSA) – ROMA, 12 AGO – Mettere le mani sulla Champions “è stato travolgente, ma toccare il trofeo non è una cosa così fondamentale nella vita. Vincerlo è quello che conta veramente”, ricorda a due mesi di distanza il tecnico del Liverpool campione d’Europa, Jurgen Klopp a due giorni dalla finale di Supercoppa, mercoledì sera a Istanbul – Guardare gli altri stringere la coppa è stato bello perché in quei momenti riesci a capire cosa provano. Ho in mente tantissime fantastiche immagini che non dimenticherò mai e ovviamente una di queste è quando Hendo [il capitano Jordan Henderson] ha alzato il trofeo ed eravamo tutti insieme”. Ma adesso il tecnico tedesco guarda avanti, e dopo aver visto svanire il Community Shield, perso ai rigori contro il City, adesso ha la possibilità di agguantare il primo trofeo della stagione: “Essere affamati è molto importante. Dobbiamo riuscire ad avere ancora fame di vittoria”.