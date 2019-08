(ANSA) – MOSCA, 12 AGO – Il presidente del Turkmenistan Gurbanguly Berdymukhamedov è riapparso confutando così le voci diffuse della sua morte. Berdymukhamedov ha aperto infatti i lavori del primo forum economico del Caspio, a cui hanno partecipato i leader dei paesi che vi confinano, compreso il primo ministro russo Dmitri Medvedev. Si tratta della sua prima apparizione pubblica verificabile da quando, il mese scorso, sui media di lingua russa, e sui social, si era diffusa la voce della sua dipartita per insufficienza renale. I media turkmeni hanno in precedenza tentato di stroncare le speculazioni mostrando filmati del presidente in vacanza, compreso un video che mostrava il presidente derapare intorno alla Porta dell’Inferno – una sorta di caldera a cielo aperto – alla guida di un’auto da rally. Tuttavia, non vi era alcuna conferma indipendente che quei filmati fossero recenti.