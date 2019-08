(ANSA) – ORTA NOVA (FOGGIA), 12 AGO – E’ stata vandalizzata, nell’anniversario della nascita di Giuseppe Di Vittorio l’11 agosto 1892, la stele commemorativa in onore del sindacalista che si trova in località Cirillo a Orta Nova, nel Foggiano. Il cippo era stato eretto nel luogo in cui il sindacalista di Cerignola (Foggia) ebbe il suo primo lavoro. La denuncia arriva dal sindaco di Orta Nova, Mimmo Lasorsa. “Ci attiveremo – ha scritto su facebook – per il ripristino e per ri-donare dignità ad un luogo, una persona e una storia di lotte e diritti che ha arricchito tutti”. E ha raccontato che in mattinata i consiglieri Gianluca Di Giovine e Francesco Grillo sono andati a “verificare le condizioni del cippo”, che “è stato prelevato e l’obiettivo sarà quello di restaurarlo subito dopo la settimana di Ferragosto. Ringraziamo anche Maurizio Marseglia resosi disponibile nel risolvere, con noi, questo problema”, ora si tenterà di “rivalorizzare l’itinerario Divittoriano: una grande ricchezza culturale”, che “non è stata sfruttata”. (ANSA).