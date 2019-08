(ANSA) – BOLOGNA, 12 AGO – Slitta a domani la pubblicazione dei controlli dell’Arpae sulla qualità dell’aria, in seguito all’incendio scoppiato in un magazzino contenente materiali di vario tipo a Faenza (Ravenna). Ne dà notizia il Comune. L’Arpae, l’agenzia regionale per l’ambiente, li aveva annunciati per oggi, ma vista la complessità delle analisi da eseguire e considerata la necessità di ulteriori approfondimenti da parte dell’Asl, saranno resi noti domani. Sono relativi alla ricerca di diossine/furani, idrocarburi policiclici aromatici e metalli nell’aria. Per il momento, dice sempre il Comune, restano valide le precauzioni consigliate nei giorni scorsi, in modo particolare il lavaggio accurato dei prodotti ortofrutticoli raccolti sul territorio. (ANSA).