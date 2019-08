(ANSA) – FIRENZE, 12 AGO – ”Il ritorno a casa è stato speciale. È stata una serata speciale. Grazie Firenze! Notte piena di cose buone e di cose da migliorare. Non è tutto ora quel che luccica, ma ho visto i primi lineamenti della Fiorentina che ho in testa. Tra vecchi, giovani, sorprese e facce nuove. E per adesso bene così”. E’ il messaggio di Vincenzo Montella all’indomani dell’amichevole vinta 4-1 contro il Galatasaray . Una squadra che deve lavorare anche sul mercato: in caso di cessione di Simeone, obiettivo è rafforzare il reparto offensivo con un colpo ad affetto e al riguardo i nomi che circolano sono quelli di De Paul, Suso e degli svincolati di lusso Balotelli e Ribery. Operazioni non facili per i nomi dei diretti interessati e per gli alti costi, tuttavia il club di Commisso resta vigile.