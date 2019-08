(ANSA) – ROMA, 12 AGO – Per la strage di Sant’Anna di Stazzema nessuno ha pagato: la magistratura militare italiana ha condannato 10 ex militari nazisti all’ergastolo, ma le pene non sono mai state eseguite. I mandati di cattura europei sono stati ignorati, né hanno avuto successo le istanze volte a far scontare le condanne in Germania. Nel frattempo i 10 ergastolani, che non hanno mai fatto un giorno di galera o di arresti domiciliari, sono tutti morti nei loro letti. L’ultimo, Gerard Sommer, classe ’21, che nel 2015 fu archiviato dai giudici di Amburgo perché incapace di intendere e di volere: è deceduto nel 2017. In tutto sono 60 gli ex criminali di guerra nazisti condannati all’ergastolo in Italia rimasti impuniti. Di questi, solo tre oggi sarebbero ancora vivi. Ma se la strada dell’esecuzione delle pene è ormai preclusa, è ancora possibile in sede civile arrivare a un risarcimento, come hanno evidenziato in più occasioni il procuratore militare di Roma Antonio Sabino e il pg presso la Corte d’Appello Marco De Paolis.