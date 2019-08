(ANSA) – ROMA, 12 AGO – Non sono bastati 13 ace a Matteo Berrettini per restare nel torneo di Cincinnati. Nei 32/mi di finale il tennista romano, numero 26 del ranking, è stato eliminato in due set dall’argentino Juan Ignacio Londero (n.55, in gara con una wild card), con il punteggio di 7-6(7/3), 6-3. Tra i due non c’erano precedenti. Berrettini rientrava dopo un mese di stop per l’infortunio alla caviglia destra, che gli ha impedito di difendere il titolo a Gstaad.