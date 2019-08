(ANSA) – ROMA, 12 AGO – E’ amaro il ritorno in campo di Andy Murray. L’ex numero uno del mondo (attualmente 325 della classifica Atp) è uscito al primo turno del torneo di Cincinnati, battuto con un doppio 6-4 dal francese Richard Gasquet. Lo scozzese, in tabellone grazie ad una wild card, tornava a giocare in singolare dopo l’operazione all’anca sostenuta a gennaio.