CARACAS – Nell’edizione 109 del “clásico del fútbol venezolano” mancano non solo i colori dei tifosi (assenti per la squalifica dei capitolini), ma anche la gioia dei gol. Nel Metropolitano di Cabudare, Caracas-Deportivo Táchira finisce 0-0. Nel match disputato in terra larense, l’eroe di giornata é stato Alain Baroja che ha parato nei minuti finali un calcio di rigore a Lucas Gómez.

“Nei calci di rigore, la cosa importante é studiare gli avversari prima di ogni gara. Lucas batte i rigori con molta potenza, io ho atteso fino all’ultimo momento. Mi sono tuffato sul palo sinistro e l’ho parato” ha dichiarato a fine gara l’estremo difensore del Caracas, Alain Baroja.

Trujillanos continua con il suo inizio da favola, in questo turno di campionato a cadere sotto i colpí dei “guerreros de la montaña” é stata l’Accademia Puerto Cabello: 2-0 con reti di César Martínez (67’) e José Rivas (86’). Per la squadra dei sette colli é un inizio perfetto in questo Torneo Clausura con nove punti su nove possibili.

A Mérida, l’atesissimo incontro che metteva a confronto i campioni del Torneo Apertura, Estudiantes ed i campioni in carica dello Zamora non vanno oltre lo 0 -0.

L’altro big match di questo turno di campionato, Monagas – Deportivo Lara finisce 1-1: Jesús “patoncito” González ha portato in vantaggio i padroni di casa al 76esimo, poi il pareggio ospite con la firma di Jonathan España al 90+3’.

La gara Zulia – Aragua é stata rinviata per consentire ai lagunari di preparare al meglio la trasferta della Coppa Sudamericana dove, giovedì alle 20:30 a Santa Fé, sfideranno gli argentini del Colón. All’andata i ragazzi di Francesco Stifano hanno vinto per 1-0.

Hanno completato la terza giornata del Torneo Clausura: Atlético Venezuela – Lala Fútbol Club 1 -1, Carabobo – Metropolitanos 1 -1, Estudiantes de Caracas – Portuguesa 0 – 1 e Mineros de Guayana – Llaneros 1 – 1. In questo turno di campionato ha riposato il Deportivo La Guaira.

(di Fioravante De Simone)