(ANSA) – ROMA, 13 AGO – Dopo la sconfitta di Marco Cecchinato e Matteo Berrettini, a Cincinnati arrivano anche l’uscita di scena di Lorenzo Sonego e il forfait di Fabio Fognini. Nel torneo Atp Masters 1000 in corso sui campi in cemento della città dell’Ohio, nella notte italiana è stato eliminato anche il piemontese, n.47 del ranking, sconfitto in due set (7-5, 6-4) dall’australiano Nick Kyrgios. Fognini ha invece, tornato lunedì nella top ten mondiale, ha scelto di fermarsi per dare un po’ di riposo alla caviglia, in vista degli Us Open.