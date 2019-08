(ANSA) – ROMA, 13 AGO – Il Barcellona non getta ancora la spugna per Neymar, sebbene il Psg sia ancora riluttante a rispondere alle proposte del club blaugrana, una cui delegazione, stando a quanto scrive ‘Marca’ si è recata stamani a Parigi per parlare con la dirigenza della società transalpina. Javier Bordas, Eric Abidal e André Cury parleranno con il ds del Psg Leonardo per un primo faccia a faccia e, soprattutto, per conoscere la fattibilità dell’operazione. Il Barcellona sa che il club francese preferirebbe vendere Neymar al Real piuttosto che mandarlo in Catalogna e oggi, presumibilmente, avanzerà una proposta formale, includendo giocatori, come Coutinho, Rakitic, Umtiti o Dembelè, che potrebbero interessare il Psg, anche se Al-Khaleifi continua a preferire il cash. Sulla vicenda intanto c’è da registrare l’entrata in scena di Leo Messi che, stando alla stampa spagnola, avrebbe chiamato nelle ultime ore il brasiliano e suo ex compagno per invitarlo a non accettare le lusinghe del Real Madrid, ma di per tornare a Barcellona.