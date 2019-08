(ANSA) – GENOVA, 13 AGO – Si giocherà venerdì sera alle 20:30 allo stadio di Chiavari la prima gara ufficiale della nuova stagione del Genoa in Coppa Italia. La partita contro l’Imolese, valida per il terzo turno di Coppa, non si è potuta giocare in Emilia Romagna per la indisponibilità del campo della società. La scelta è toccata dunque al Genoa, che ha chiesto e ottenuto di giocare nello stadio dell’Entella, neo promossa in serie B.