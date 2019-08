(ANSA) – LECCE, 13 AGO – Il Lecce ufficializza Andrea Rispoli difensore, campano classe 1998, nell’ultima stagione con la maglia del Palermo. Per il calciatore si tratta di un ritorno in maglia giallorossa, dopo l’esperienza nella stagione sportiva 2010/2011, quando collezionò 13 presenze in A con De Canio in panchina. Rispoli nel pomeriggio si unirà ai nuovi compagni, agli ordini di mister Liverani, in vista del debutto in Coppa Italia contro la Salernitana domenica 18 agosto.