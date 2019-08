(ANSA) – SIENA, 13 AGO – Assegnati stamani i cavalli alle 10 contrade che correranno il Palio di Siena del 16 agosto dedicato alla Madonna dell’Assunta. La sorte ha baciato le contrade di Onda, Selva e Istrice a cui sono andati cavalli già vittoriosi in piazza del Campo, rispettivamente Porto Alabe, Remorex e Oppio. Ad esultare anche i contradaioli della Torre a cui è andato in sorte Violenta Da Clodia, cavallo ritenuto molto forte nonostante non abbia mai vinto. Le altre assegnazioni sono state Tabacco alla Pantera, Schietta al Bruco, Tottugoddu all’Aquila, Una per Tutti alla Chiocciola, Unidos all’Oca e Tornada al Drago. Tre i cavalli esordienti: Unidos, Tottugoddu e Tornada.