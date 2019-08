(ANSA) – ROMA, 13 AGO – E’ stato Diego Armando Maradona a dare voce a tutti gli ex compagni, colleghi e tifosi colpiti dalla scomparsa di Jose Luis Brown, detto il ‘Tata’, bandiera dell’Estudiantes e campione del mondo 1986 con l’Argentina, morto ieri a 62 anni dopo una lunga lotta contro l’Alzheimer. “Sei venuto a trovarmi a Dubai con tuo figlio, e mi ha detto cosa ti stava succedendo. Non riesco ancora a crederci, perché sei sempre stato un toro – ha scritto Maradona su Instagram – . Ci mancherai molto, Tata. Non sai quanto mi dispiace. Coloro che hanno goduto della tua amicizia non ti dimenticheranno mai. Riposa in pace”. Maradona, stella di quella nazionale che vinse il Mondiale in Messico battendo la Germania Ovest per 3-2, ha ricordato il momento più alto della carriera del Tata, il gol di testa che sbloccò il risultato della finale – unico segnato con la Seleccion in 36 presenze – e l’aver tenuto il campo fino al 90′ nonostante la lussazione ad una spalla.