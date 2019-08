(ANSA) – ROMA, 13 AGO – E’ il corpo di Nora Quoirin, la 15enne britannica scomparsa da un resort in Malaysia, quello ritrovato nelle scorse ore nel sud del Paese. Lo ha confermato la polizia locale. La 15enne londinese era scomparsa all’inizio di agosto durante una vacanza in un resort dello Stato di Negeri Sembilan, nel sud della Malaysia. A lanciare l’allarme, alimentando il sospetto che la giovane potesse essere stata rapita, erano stati i genitori, spiegando che la ragazza Nora Anne, è nata affetta da oloprosencefalia, una malformazione cerebrale che comporta una serie di disabilità fisiche tra le quali la difficoltà a camminare. Da quel momento sono scattate le ricerche a tappeto con un massiccio dispiegamento di forze. Sono state utilizzate anche registrazioni vocali della madre, per provare ad attirare la ragazza. Finora una ventina di persone sono state interrogate e si attendono le analisi delle impronte digitali trovate nel cottage dove la 15enne alloggiava.