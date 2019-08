CARACAS – Este martes, el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDENAGA), Armando Chacín, indicó que esta industria se encuentra en una “parálisis técnica del sector primario” debido a que no tienen los insumos necesarios para promover la producción en Venezuela.

“No tenemos con qué trabajar, no hay insumos, no tenemos repuestos para las maquinarias y no tenemos combustible para nuestros tractores (…) por supuesto, la energía eléctrica es un problema”, expresó.

El representante señaló que los venezolanos tienen un sueldo escaso que no les alcanza para consumir carne en su dieta alimenticia debido a la crisis económica que atraviesa el país.

“Estamos subsistiendo con lo poco que hay, no podemos prender las maquinarias, porque es inviable poder mantenerlas prendidas” sostuvo.

Aseguró que el precio de la carne de primera debería estar entre tres y cuatro dólares, pero reconoció que es inviable para el consumidor.

Advirtió que en los próximos días podría haber un incremento en el precio de la leche.

“Creemos que el precio de la leche debería tener por lo menos alrededor de tres centavos de dólar para poder subsistir y sobrevivir para mantener la actividad”, puntualizó el presidente de Fedenaga.