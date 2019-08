ROMA. – Un decreto del presidente della Repubblica per accettare le dimissioni e un altro decreto per affidare eventualmente gli interim, sempre firmato dal Capo dello Stato ma su proposta del premier: è questa la strada da seguire di fronte alle dimissioni di uno o più ministri. Entrambi i provvedimenti devono essere poi pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Secondo alcune interpretazioni, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non sarebbe però obbligato ad accettare immediatamente le dimissioni messe eventualmente sul tavolo dalla squadra di governo leghista e annunciate dal vicepremier Matteo Salvini.

Potrebbe lasciarle dunque in sospeso in attesa di parlare al Senato martedì 20 agosto. Ovviamente potrebbe anche accettarle, e prendere per sé i rispettivi interim, confermando comunque il proprio intervento a Palazzo Madama la settimana prossima per parlamentarizzare la crisi.

Tra i precedenti che si ricordano di dimissioni di un’intera delegazione c’è quello del VI governo Andreotti quando nel 1990 cinque ministri della sinistra Dc, tra cui Sergio Mattarella, e tredici sottosegretari lasciarono l’incarico dopo aver contestato la legge Mammì sull’emittenza televisiva. Era il 27 luglio e il rimpasto fu però lampo.

Più recente, il caso del ritiro della delegazione Udc da un governo Berlusconi nel 2005: il Cavaliere, dopo un passaggio al Quirinale e poi di nuovo in Aula, riuscì però a dare vita a un Esecutivo bis.

(di Chiara Scalise/ANSA)