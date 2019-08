(ANSA) – ROMA, 13 AGO – “La scelta di affidare la direzione di gara ad un’arbitra è intelligente ed apprezzabile. In Germania ho incontrato tanti arbitri donne. Sono sicuro che cercheremo tutti di aiutare Stéphanie Frappart per farle fare al meglio il suo lavoro, visto che avrà tanta pressione addosso. Io lo farò di sicuro altrimenti mia mamma mi sgriderà”. Così l’allenatore del Liverpool, Juergen Klopp, sulla principale novità della finale di Supercoppa col Chelsea domani a Istanbul. “E’ una scelta speciale per evento speciale – ha aggiunto Klopp in conferenza stampa – e spero che non sia l’ultima”.