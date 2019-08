(ANSA) – ROMA, 13 AGO – “La designazione della Frappart per questa sfida? Sono davvero onorato di far parte di questo momento storico, che anche per questo è molto atteso”. Così l’allenatore del Chelsea Frankie Lampard sulla scelta dell’Uefa di un arbitro donna per la finale di Supercoppa europea di domani fra i Blues e il Liverpool.