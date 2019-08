(ANSA) – TORINO, 13 AGO – Allenamento tecnico-tattico al Filadelfia per il Torino, che si prepara alla partiti di giovedì a Minsk contro lo Shakhtyor Soligorsk, ritorno del terzo turno preliminare di Europa League. Quasi una formalità, dopo il 5 a 0 dell’andata, ma che i granata intendono affrontare col piglio giusto per giocarsi poi l’accesso alla fase a giorni nei play off. Ancora lavoro personalizzato per Iago Falque, Lyanco, Edera e Parigini, così come Izzo, che potrebbe essere risparmiato in vista dei prossimi impegni. In Bielorussia è probabile che mister Mazzarri decida di schierare i giocatori fino ad ora meno utilizzati, col duplice scopo di vederli all’opera su un campo internazionale e di portarli ad avere nelle gambe gli stessi minuti. Il programma di domani, mercoledì 14 agosto, prevede il trasferimento in Bielorussia con volo charter e, nel pomeriggio, la conferenza stampa di presentazione del match e la rifinitura al Dinamo Stadium.