(ANSA) – ROMA, 13 AGO – La Roma rischia seriamente di perdere due obiettivi di mercato che segue da tempo. Secondo quanto riporta la stampa spagnola, infatti, Rony Lopes del Monaco, esterno d’attacco chiesto espressamente dal tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca, è vicinissimo al trasferimento al Siviglia del ds Monchi, ex dirigente di punta a Trigoria. L’accordo prevede che l’attaccante degli andalusi Ben Yedder faccia il percorso inverso, accasandosi nella squadra del Principato. Ben Yedder aveva una clausola di rescissione di 40 milioni, ma il Monaco ne pagherà solo 20, aggiungendo Rony Lopes come contropartita tecnica. L’altro giocatore tenuto d’occhio dalla Roma che sta per andare altrove è l’attaccante Mariano Diaz, riserva del Real Madrid. Ormai, sempre secondo i media spagnoli, per prenderlo è una corsa a due fra Espanyol e Betis. Rimane da capire accetterà di acquistare il giocatore a titolo definitivo: il Real infatti vuole rifarsi, almeno in buona parte, dei 21 milioni spesi un anno fa per prendere Mariano dal Lione.