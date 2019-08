CARACAS – Il Centro Italiano Venezuelano sforna in continuazione talenti in tutti gli sport, sopratutto nel nuoto e nel calcio. Basta guardare i partecipanti nei Giochi Panamericani che si sono appena conclusi a Lima dove spiccavano i nomi di gioiellini targati CIV come: Mariangela Cincotti, Marco Guarente e Fabiana Pesce nel nuoto.

Gli squali del sodalizio di Prados del Este sono sempre in azione mostrando il loro talento, questo fine settimana i campioni della categoria master saranno impegnati in una gara di nuoto di fondo che si svolgerà a Playa Los Ángeles, ma in notturna.

A portare in alto i colori del club italico ci penseranno: Elvic Arrieche, Victor Arrieche, Alfredo Godoy, Arturo Godoy e Leonardo Di Cesare.

“Ti posso dire che le gare in notturna sono diverse da quelle che puoi affrontare in piscina e in nuoto di fondo, sopratutto perché non hai tanti punti di riferimento. Oltre a quelle degli organizzatori le boe ed i kayak ci indicheranno la strada che viene da Naiguatá, quelle delle spiagge di Playa Los Ágeles. Questa esperienza l’abbiamo vissuta durante i test che abbiamo svolto pochi giorni fa” – spiega Arturo Godoy, aggiungendo – “ E’ un’esperienza molto bella e paurosa per alcune persone. Io ho già vissuto l’esperienza in notturna, ho fatto immersioni subacquee. Ogni volta che fai una bracciata vedi dei frammenti di colore verde che sono il plancton. Ma é una cosa bellissima! É un piacere enorme nuotare con l’acqua a quella temperatura”.

Sarà la prima edizione di questa singolare prova in cui i partecipanti si cimenteranno in due distanze: 860 metri (Infantil e Juvenil) e 2 chilometri i master. É prevista la presenza di circa 200 nuotatori ed il tracciato sarà illuminato da tubi fluorescenti, kayak con luci e boe di diversi colori. Tutto sotto la splendida luce prodotta dalla luna piena che é prevista per serata del 17 agosto.

(di Fioravante De Simone)