(ANSA) – WASHINGTON, 13 AGO – Prime conseguenze per Placido Domingo dopo le accuse di molestie sessuali da parte di almeno 9 donne. A cancellare alcune prossime performance dell’artista sono state la San Francisco Opera, che aveva in programma un suo concerto il 6 ottobre, e la Philadelphia Orchestra che ha ritirato l’invito a Domingo che avrebbe dovuto dare il via alla stagione operistica il prossimo mese. Intanto la Los Angeles Opera, di cui Domingo è direttore generale dal 2003, ha fatto sapere che ingaggerà un consulente privato per indagare sulle accuse al tenore.