CARACAS – Per gli amanti della palla a chiazze l’estate non é solo sinonimo di vacanze, ma anche tempo di calciomercato: lo scorso primo luglio si é aperta la finestra di mercato durante la quale tutte le squadre stanno provando a migliorare i rispettivi organici attraverso acquisti e cessioni. Hanno tempo fino al prossimo 2 settembre. Questa passione per il calciomercato non solo si vive nel Belpaese, ma anche a tanti chilometri di distanza. Anche qui in Venezuela i tifosi sognano acquisti d’oro.

Mariano Moscaritolo, tifoso della Juventus, ci dice: “Sono felice per gli acquisti a parametro zero di due campioni come Ramsey e Rabiot. Senza dimenticarci del ritorno di Buffon che servirà da motivatore nello spogliatoio, ma anche di una giovane promessa come De Light che nella scorsa stagione ha mostrato tutta la sua bravura in Champions League”

Prosegue Moscaritolo: “Si parla dei possibili addii di Higuain e Dybala, per arrivare ad Icardi. Non so, non mi convince tanto questa situazione. Penso che Sarri dovrebbe far giocare Dybala da nove in area, penso che se verrebbe utilizzato così la media gol dell’argentino migliorerebbe”.

Gennaro Russo, tifoso del Napoli, fa il punto della situazione della squadra allenata da Carlo Ancalotti. “Alle falde del Vesuvio si stanno creando tutti i presupposti per portare tre campioni: James, Lozano ed Icardi. Il colombiano non viene utilizzato dal Real Madrid, il messicano é stato messo fuori dalla rosa per la Champions ed attualmente é infortunato, bisognerà verificare i tempi del recupero. Finalmente Icardi, nell’Inter é passato da essere capitano ed idolo della curva a terzo incomodo. Al suo posto i neroazzurri hanno preso Lukaku. Sono letteralmente tre patate bollenti. Il Napoli per prendere questi giocatori dovrà mettere mano al portafoglio e fare una cessione eccellente: uno tra Allan, Insigne o Milik. Sono certo che questa situazione si sbroglierà nell’ultima settimana. Il Napoli dovrà gestire bene questa strategia rischiosa. Perché potresti esultare per il colpo di mercato o ritrovarti a mani vuote a smaltire l’amarezza”.

Dal canto suo, Silvano Scatton, tifoso interista, é fiducioso: “Sono felice per l’arrivo di Conte sulla panchina, lui é un’ottimo allenatore, dov’é andato ha lasciato il segno. La squadra si é rinforzata con giocatori come Barella, Godin e Lukaku. L’unica cosa che non mi piace é la cessione di Perisic. Speriamo sia la volta buona, sono 10 anni che non vinciamo niente”.

Daniel Stifano, tifoso del Milan, é un po’ amareggiato per come sta agendo il Milan in questa sessione di calciomercato. “Ma io voglio capire una cosa. Come si può cedere un giocatore come Crutone, un ragazzo uscito dal vivaio del Milan poteva diventare con il passare degli anni la nostra bandiera e invece l’hanno mandato al Wolverhampton. Si parla anche di mandare via Donnaruma, all’astinenza dei gol si aggiungerà anche i gol a valanga subiti. Almeno Gigio ci salvava in alcune occasioni. Speriamo che la sua cessione sia solo un vociferare in questa estate bollente. Spero che la società si dia una smossa, non é possibile fare un’altra stagione da comparsa”.

Vincenzo Rossi, tifoso della Roma, ci dice: “Le assenze di El Shaarawy, Manolas e De Rossi si faranno sentire. Sono ancora un po’ amareggiato per come é stato trattato capitan futuro, non meritava essere trattato così dalla sua squadra del cuore. Al Boca farà sicuramente bene! Le armi in più di questa nuova Roma potrebbero essere Spinazzola arrivato dalla Juve, Veretout dalla Fiorentina e Diawara dal Napoli. Sono sicuro che questa rosa darà filo da torcere alle avversarie”.

Dal canto suo, Terenzio Lungarella, tifoso della Lazio analizza un po’ la sua squadra: “A prescindere dalle cessioni o meno di Caceido ci sono assolutamente delle priorità. A questa Lazio servono due forti difensori in grado di giocare come terzini in una difesa a tre e a quattro, due forti esterni un forte incontrista ed un altro bomber”.

La strada in questa finestra di mercato é ancora lunga e si sa, il colpo può essere piazzato anche in zona Cesarini. Il problema sorge sulla data di chiusura del calciomercato, quando per via dei diversi regolamenti interni le trattative tra società di due leghe diverse potrebbero risultare più complicate.

(di Fioravante De Simone)