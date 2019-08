(ANSA) – ROMA, 14 AGO – Ha un sapore dolce-amaro per Daniele De Rossi l’esordio con la maglia del Boca Junior. Contro l’Almagro, nei sedicesimi della Copa Argentina, l’ex romanista è rimasto in campo 77 minuti sciorinando il repertorio di giocate che i suoi nuovi tifosi si aspettano da lui: tocchi di prima, straordinari recuperi, tanta grinta. Anche una ammonizione e, soprattutto, un gol di testa da calcio d’angolo (28′), con il quale il Boca ha sbloccato il risultato. Rete accolta con una vera ovazione dai 20mila dello stadio Ciudad de la Plata. Dopo l’uscita di De Rossi, Martinez ha trovato il pareggio per l’Almagro a 8′ dalla fine. I calci di rigore hanno condannato il Boca all’eliminazione. Senza però nulla togliere alla scintillante prima uscita, per di più da titolare, di De Rossi.