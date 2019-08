(ANSA) – LECCE, 14 AGO – Diego Farias è un calciatore del Lecce. Il sodalizio del presidente Saverio Sticchi Damiani ha infatti raggiunto l’accordo con il Cagliari per l’acquisizione a titolo temporaneo dell’attaccante brasiliano, classe 1990, con il consenso del calciatore. L’accordo prevede un diritto di opzione in favore del Lecce, unitamente all’obbligo di riscatto in caso di permanenza in serie A. Farias nell’ultimo campionato in A ha collezionato 16 presenze e 4 reti con la maglia dell’Empoli.