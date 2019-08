(ANSA) – ROMA, 14 AGO – Serena Williams è stata costretta al ritiro dal torneo di Cincinnati per il ripresentarsi di forti dolori alla schiena, gli stessi spasmi che pochi giorni fa l’aveva obbligata ad abbandonare dopo 19′ di gioco la finale della Rogers Cup, regalando la vittoria alla canadese Bianca Andreescu. La statunitense, 37 anni, doveva affrontare Zarina Diyas nel primo turno. “Sono davvero dispiaciuta perché è uno dei tornei che amo di più” ha commentato la Williams, vincitrice di 23 tornei del Grande Slam. “Sono venuta a Mason (in Ohio, ndr) domenica e ho provato di tutto per essere pronta a scendere in campo. Dopo aver provato ero ancora fiduciosa – ha aggiunto in un comunicato – Ma purtroppo la mia schiena non è ancora a posto”. Un campanello d’allarme che continua a suonare a meno di due settimane dell’inizio degli US Open.