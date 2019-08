(ANSA) – LECCE, 14 AGO – 63 bambini di diverse etnie, tra i 4 e i 14 anni, saranno i protagonisti della tradizionale Piccola Ronda per la festa di san Rocco del 15 agosto a Torrepaduli, nel Comune di Ruffano, per la tappa Fuori Festival de La Notte della Taranta. Nato nell’ambito Progetti speciali della Fondazione, il progetto Piccola Ronda è frutto della collaborazione tra la Fondazione e le realtà territoriali che si occupano della tutela dei minori. L’obiettivo è includere i bambini nel tessuto sociale e salvaguardare l’autenticità della festa. Lo spettacolo comincerà alle 20 in piazza Carmelitani dove i bambini si esibiranno prima che San Rocco lasci il santuario per la processione; al suo ritorno comincerà la Notte delle Ronde con la pizzica scherma, dove i duellanti simuleranno un duello sulla base di un codice ben preciso. I bambini di Piccola Ronda saranno anche protagonisti nel pre-Concertone del 24 agosto a Melpignano (Lecce) alle ore 20. Il 16 agosto il festival itinerante La Notte della Taranta continuerà il suo viaggio tra i territori della Grecìa Salentina con la quattordicesima tappa, quella di Carpignano Salentino. Ad aprire la serata sarà lo spettacolo teatrale ‘Pupe di Pane-una performance sul pane e le sue storie’ per la regia di Tonio De Nitto, chiamato a narrare un racconto in cui il pane sarà al centro di un gioco tra creatività e memoria. (ANSA).