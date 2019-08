CARACAS – Oggi andrá in scena il primo turno infrasettimanale del Torneo Clausura. Lo stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal ospiterà una delle gare più affascinanti della giornata: il “clásico andino” Deportivo Táchira-Estudiantes de Mérida.

Il “carrusel aurinegro” si presenterà sul terreno di gioco con uno score di una vittoria (2-0 contro lo Zulia), un pareggio (0-0 contro il Caracas) ed una sconfitta (1-3 contro il Trujillanos). Da segnalare, che i ragazzi allenati da Juan Domingo Tolisano non subiscono reti da 180 minuti.

Nelle prime tre giornate gli accademici hanno avuto un’andatura simile, hanno battuto 3-0 all’esordio la matricola Llaneros, poi sono stati battuti per 2-1 dal Lara in trasferta e nell’ultimo turno di campionato hanno pareggiato 0-0 con lo Zamora.

Il templo sagrado di San Cristóbal farà da cornice alla 133esima edizione del clásico andino. L’ago della bilancia pende dalla parte dei gialloneri con 54 vittorie contro le 40 degli accademici. In 38 occasioni hanno pareggiato. Il saldo dei gol é di 176 a 127 in favore del Táchira.

L’ultimo precedente disputato a San Cristóbal si é disputato il 7 novembre 2018 ed é stato vinto per 3-1 dai gialloneri con una tripletta di Víctor Aquino. Per i biancorossi lasciò il segno Jesús “la pulga” Gómez.

Il fischio d’inizio nello stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal é in programma alle 19:00.

Le altre gare in programma oggi sono: Aragua – Caracas, Deportivo Lara – Mineros de Guayana, Lala Fútbol Club – Estudiantes de Caracas, Metropolitanos – Trujillanos, Portuguesa – Carabobo, e Zamora – Monagas.

Il match Academia Puerto Cabello – Zulia è stato rinviato per consentire ai lagunari di preparare al meglio la trasferta della Coppa Sudamericana dove sfideranno domani gli argentini del Colón. All’andata i ragazzi di Francesco Stifano hanno vinto per 1-0. In questo turno di campionato riposa il Llaneros de Guanare.

(di Fioravante De Simone)