CARACAS – La licenciada en Letras e integrante de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (Fapup), Keta Stephany, señaló que según cifras de las universidades del país “cada vez se inscriben menos estudiantes” en las casas de estudios, lo que contradice los datos dados por el ejecutivo.

“La OPSU se apropió de la distribución de los cupos” y solo 16 % de los inscritos que aparecen en sus listados terminan matriculándose, indicó.

“La Simón Bolívar ha denunciado que más de 60 % no se ha inscrito porque la forma en que deciden no tiene que ver con criterios académicos y, por otro lado, las familias no pueden sostener a los estudiantes, antes había becas con universidades con comedor y transporte y en estos momentos nada de esto existe”, enfatizó la licenciada.

Stephany dijo que a pesar de todas las trabas y el éxodo de profesores, aunado a los escasos recursos “el daño fundamental ha sido el tema de la investigación. “Los investigadores se están yendo a razón de 500 al año”, quedando abandonada esta área tan importante.

La profesora que también pertenece a la Universidad Central de Venezuela (UCV) y al doctorado de Salud comentó en cuanto al tema migratorio que “todavía los egresados hace años mantienen un nivel reconocido internacionalmente y están siendo muy bien recibidos en otros países”, esto debido a la preparación que obtuvieron en las casas de estudio.

Explicó que en las carreras docentes la situación es dramática “como la Universidad Pedagógica Experimental (UPEL) que está afrontando más problemas y en la Simón Bolívar que ha bajado mucho la matrícula, ya no quieren inscribirse. Las universidades privadas como la Universidad católica Andrés Bello (UCAB) ofrece becas e incentivos para que la gente estudie la carrera docente “nadie quiere ser maestro”.

La crisis del país abarca todos los ámbitos y la educación no escapa de ello, por lo que las universidades han tenido que adecuarse a la situación.

Se han implementado diferentes mecanismos como son las becas en algunas universidades privadas para llamar la atención de los jóvenes a inscribirse y cursar estudios.