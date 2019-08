CARACAS – Aquiles Hopkins, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), indicó que las políticas públicas de la “revolución” han quebrado al sector primario de la economía.

En el marco de la Asamblea Anual de Fedeagro, Hopkins, manifestó, que todos los rubros agrícolas y pecuarios están produciendo entre 20 y 30%, “no podemos abastecer al mercado nacional pues la crisis económica y la ausencia de políticas públicas para nuestro sector han mermado nuestra capacidad”.

Aseveró que los 17 Estados con producción agro-industrial del país no cuentan con semillas fertilizantes y demás insumos que incentivan la producción “el gobierno de Maduro controla lo relacionado a insumos y sólo los suministra a sus aliados”.

El sector agro venezolano tiene 12 años de caída sostenida. No hay semillas, no hay vehículos, no hay repuestos, no hay combustible para trasladar lo poco que se produce. “Si no hay cambio en las políticas públicas y en el modelo de gobernar al país la situación seguirá deteriorándose “, explicó Hopkins.

Hopkins, abogó una vez más por la implementación de políticas desde el Ejecutivo, que permitan superar la crisis del país.

“Aquí tiene que haber un Estado que se ocupe de gestar las políticas para que el sector productivo privado pueda operar”, indicó.

Aseveró que en la actualidad el Estado aplica métodos “centralistas”, que nos han llevado a esta crisis, a su juicio, fundamentada en las políticas económicas que tildó de desacertadas.

“El papel que nosotros planteamos para el Estado es que sea gestor de políticas y contralor de su ejecución. Un sector privado protagonista que se ocupa de sembrar, transformar y vender los alimentos en el país, con el Estado viendo lo que sector privado hace, pero generando condiciones para que trabaje”, agregó.

Por su parte el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), Armando Chacín, aseveró que en Venezuela la carencia de los servicios públicos hace imposible mantener el ritmo de la producción nacional.

“Sin insumos, sin energía eléctrica, sin gasolina es prácticamente inviable mantener la producción en nuestro país”, puntualizó Chacín.

Explicó que desde hace algunos meses están “haciendo un esfuerzo sobrehumano y lamentablemente cada día tenemos que enviar más ganado al matadero. El rebaño nacional está reducido alrededor de 9 millones de cabezas de animales, 17 millones que teníamos antes”.

Sin embargo, Chacín comentó que los insumos que consiguen son a precios internacionales y sumado a ello, tienen que lidiar con el contrabando.