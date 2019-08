CARACAS – Domani, alle 20:30, lo Zulia e l’italo-venezuelano Francesco Stifano disputeranno forse la gara più importante della loro vita: in quei 90 minuti contro il Colón di Santa Fe potrebbero continuare a scrive una pagina storica in questa edizione della Coppa Sudamericana.

La squadra lagunare é volata in Argentina con tanti sogni nel cassetto. La squadra allenata da Stifano é partita da Maiquetía verso Cittá del Panamá e poi verso l’Argentina. Ma l’aereo é partito in ritardo per un problema tecnico. ”Siamo rimasti in pista per 3-4 ore per un problema tecnico. Sono cose che capitano” ha dichiarato ai media l’allenatore di origine italiana.

Nella sua cavalcata vincente, lo Zulia ha eliminato i boliviani del Nacional Potosí (1-1 nei tempi regolamentari e 2-0 ai calci di rigore), i cileni del Palestino (globale di 3-1) ed i peruviani dello Sporting Cristal (globale 3-3, lagunari qualificati per i gol in trasferta). Nella gara d’andata dei quarti di finale disputata a Maracaibo ha vinto per 1-0.

Il mister di origine campana ha riconosciuto che i suoi ragazzi sono emozionati per questa gara che potrebbe essere storica. Lo Zulia scenderà in campo nello stadio Brigadier General Estanislao López dopo un turno di riposo, non avendo giocato nel fine settimana per preparare al meglio questa importantissima gara.

Francesco Stifano sa che ogni gara é diversa dall’altra e sa che i padroni di casa daranno il massimo per trovare quel gol che pareggi il risultato globale. Ma questo Zulia ha un marchio di fabbrica: sa colpire nel momento giusto!

“I miei ragazzi hanno tanto cuore e grinta. Siamo tre gare di disputare una finale di una competizione internazionale!”

(di Fioravante De Simone)