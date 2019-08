(ANSA) – ROMA, 14 AGO – “Promossa”. Tiziano Pieri, ex arbitro ora specialista di Var a Raisport, non ha dubbi: Stephanie Frappart ha superato l’esame arbitrando “bene e con personalità” la supercoppa europea tra Chelsea e Liverpool. “Ha due grandi doti – spiega Pieri al telefono con l’ANSA -, una è la parte atletica (e lì è evidente che c’è tanto lavoro dietro) e l’altra è che capisce di calcio: lo ha dimostrato dando una lettura moderna alla gara, al gioco. Ha lasciato girare la palla e correre i calciatori, e se ne sono giovati equità di giudizio e spettacolo. Anche nell’episodio del rigore assegnato al Chelsea era ben posizionata ed è stata decisa nel rilevare il contatto tra il portiere e l’attaccante. Per me è già a un livello che le consentirebbe tranquillamente di essere tra i primi 15 arbitri di serie A”.