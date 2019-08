CARACAS – L’11 agosto 2019 sarà una data che rimarrà nella storia dell’Estudiantes de Caracas. La formazione capitolina ha vinto il suo primo scudetto dopo aver battuto per 1-2 il Flor de Patria (globale 5-3). Un sogno inseguito da tanto tempo, questa vittoria non solo serve a mettere in bacheca il primo trofeo del calcio in rosa, ma anche per timbrare il biglietto per la fase a gironi della prossima Coppa Libertadores femminile.

Ma nel camino verso il desiderato titolo di campione c’era il Flor de Patria, campionesse in carica e favorite alla vittoria finale.

Le “cafeteras” si presentavano con il seguente biglietto da visita: 44 gare consecutive senza subire sconfitte tra le mura del Complejo Deportivo Jorge Azuaje di Monay, nello stato Trujillo. Le capitoline non si sono intimorite ed hanno dimostrato che avrebbero fatto di tutto per cucirsi lo scudetto sulla maglia “merengue”.

Dopo appena 20 secondi, il Flor de Patria passa in vantaggio con un rigore trasformato alla perfezione da Diosely Mendoza. Un inizio da favola per la formazione andina. Ma l’Estudiantes de Caracas é riuscito a ristabilire la parità al 20esimo grazie al guizzo vincente di Yoleidis Lizcano che ha sfruttato al meglio l’assist vincente di Dayana Rodríguez. Quando sembrava che l’imbattibilità interna del Flor de Patria si sarebbe allungata é arrivata la rete di Rodriguez al 91esimo.

Il tabellino

Flor de Patria – Estudiantes de Caracas 1 -1

Reti: Diosely Mendoza (1’, su calcio di rigore); Yoleidis Lizcano 21’ (ECS) e Dayana Rodríguez 90+1’ (ECS).

Flor de Patria FC (1): Leannys Jiménez; Inés González, Amelia Morillo*, Leydi Ramírez, Fátima Lobo; Daisy Cegarra (Paoli Cabrera 73’), Denises Dávila, Meibi Mesa, Diosely Mendoza; Osmailyn Borges e Francys Zapata (Valeria Briceño 85’).

Estudiantes CSC (2): Orliany Marcano; Meryoli Aparicio, Yohana Soa, Angelly Pineda, Mayerline Chacón; Yessica Rodríguez, María Valecillos, Dayana Rodríguez, Katerinne González*; Yoleidis Lizcano e Bárbara Criollo (Frangely Pacheco 68’; Deikerlin Sánchez 88’).

Note: Ammonizioni: Osmailyn Borges 27’, Daisy Cegarra 58’, Fátima Lobo 55’ e 61’ (FDP); Mayerline Chacón 50’ e 68’ (ECS). Espulsioni: Fátima Lobo 61’ (FDP) e Mayerline Chacón 68’ (ECS). Arbitra: Francis Sosa (Barinas). Stadio: Complejo Deportivo Jorge Azuaje, Monay.

(di Fioravante De Simone)