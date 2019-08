(ANSA) – WASHINGTON, 15 AGO – Dura ormai da oltre quattro ore la situazione di stallo a Filadelfia dove sei agenti sono stati feriti da colpi di arma da fuoco e un uomo si e’ barricato in quella sembra la sua abitazione circondata dalle forze speciali della polizia. Nonostante i tentativi di intavolare una trattativa per la resa, l’uomo non sembra abbia intenzione di arrendersi e non risponderebbe nemmeno al telefono, continuando di tanto in tanto a sparare. Non si pensa vi siano ostaggi, anche se almeno due poliziotti sarebbero ancora dentro l’edificio rimasti intrappolati nel tentativo di stanare l’uomo che invece ha aperto di nuovo il fuoco costringendo alcuni agenti a fuggire dalle finestre. Gli uomini delle forze speciali avrebbero comunque portato fuori dall’edificio quattro donne. Tutta la zona e’ in lockdown e la popolazione e’ invitata dalle autorita’ a stare alla larga.