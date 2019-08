(ANSA) – ROMA, 15 AGO – Jeremy Corbyn ha chiesto ai leader degli altri partiti dell’opposizione ed ai ribelli Tory di conferirgli l’incarico di premier per il tempo necessario a scongiurare una Brexit no-deal, chiedendo un’altra proroga a Bruxelles. Lo rende noto la Bbc. Il leader laburista ha scritto una lettera ai colleghi, affermando che cercherà di chiedere un voto di sfiducia contro il governo di Boris Johnson alla “prima occasione in cui possiamo essere sicuri del successo”. In quel caso, ha aggiunto, “cercherò la fiducia della Camera per un governo temporaneo rigorosamente limitato allo scopo di convocare nuove elezioni e garantire la necessaria estensione dell’articolo 50”, ossia una proroga della scadenza del 31 ottobre attualmente fissata per la Brexit. Nel caso si andasse a elezioni, il Labour farebbe una campagna per un secondo referendum sulla permanenza o meno nell’Ue, ha aggiunto Corbyn. Il suo piano, comunque, risulta al momento poco praticabile, perché l’opposizione è divisa.