(ANSA) – ROMA, 15 AGO – Il giocatore della Roma Cengiz Under ha rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno 2023. Lo annuncia sul proprio sito il club giallorosso, all’indomani della notizia del rinnovo fino al 2024 di Nicolò Zaniolo. “Abbiamo voluto fortemente questo rinnovo perché riteniamo Cengiz un talento puro – ha dichiarato il ds, Gianluca Petrachi -. Siamo sicuri che porterà un grande contributo tecnico alla squadra, esprimendo al massimo le sue potenzialità qui alla Roma, il posto ideale per continuare a crescere”. “Sono arrivato a Roma due anni fa e da allora mi sono affezionato sempre di più a questa città, a questi colori e a questi tifosi – ha commentato l’esterno 22enne -. È un momento davvero felice per me, ringrazio il club per aver deciso di realizzare il mio desiderio di continuare a giocare per la Roma”. In due stagioni, Under ha finora collezionato 65 presenze e 14 reti.