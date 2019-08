(ANSA) – GENOVA, 15 AGO – La Sampdoria continua il pressing sul 23enne francese François Kamano del Bordeaux: l’accordo col club è stato definito sulla base di 11 milioni più bonus ma manca l’ intesa col giocatore. Il suo entourage ha ascoltato le proposte blucerchiate ma il ragazzo vorrebbe giocare le coppe europee. Si aspetta una risposta definitiva nelle prossime ore. Intanto per l’attacco spunta il nome di Nikola Kalinic in uscita dall’Atletico Madrid: potrebbe essere lui il rinforzo per la linea offensiva se gli spagnoli accettassero un prestito oneroso.