La squadra che nel mese di dicembre metterà in bacheca questo trofeo non solo arricchirà il suo palmares, ma otterrà anche un biglietto per la prossima edizione della Coppa Sudamericana . . .

Questo articolo è riservato agli utenti abbonati.

Abbonati se vuoi leggerlo, oppure fai il login se sei già abbonato.