CARACAS –Nella sede della Federación Venezolana de Fútbol (FVF) si é svolto il sorteggio dei sedicesimi di finale della Coppa Venezuela 2019.

Gli accoppiamenti sono stati suddivisi in Zona Occidental e Zona Oriental, in base alla `posizione geografica di ogni squadra. Le gare d’andata sono in programma il prossimo 8 settembre, mentre quelle di ritorno si disputeranno sette giorni dopo a campi invertiti.

Nel gruppo Centro-Oriental spicca il “clásico capitalino” tra Petare Fútbol Club e Caracas. Il resto delle sfide in questa zona sono: Fundación AIFI vs. Mineros de Guayana – Puerto Ordaz, Angostura FC vs. Lala Fútbol Club, GV Maracay vs. Deportivo La Guaira, Dynamo Puerto vs. Monagas, Petroleros de Anzoátegui vs. Metropolitanos, Estudiantes de Caracas vs. Atlético Venezuela e Yaracuy Fútbol Club vs. Aragua.

Mentre nella zona Centro-Occidental c’é il “clásico de la frontera” dove si confronteranno Real Frontera e Deportivo Táchira. Completeranno il cuadro in questa fascia: Trujillanos vs. Portuguesa, Llaneros de Guanare vs. Deportivo Lara, TFC Maracaibo vs. Academia Puerto Cabello, Atlético El Vigía vs. Estudiantes de Mérida, Real Frontera vs. Deportivo Táchira, Atlético Furrial vs. Carabobo, Hermanos Colmenarez vs. Zamora FC. Lo Zulia campione in carica della manifestazione sportiva é ancora in attesa di un’avversaria.

La squadra che nel mese di dicembre metterà in bacheca questo trofeo non solo arricchirà il suo palmares, ma otterrà anche un biglietto per la prossima edizione della Coppa Sudamericana.

Il record di titoli vinti appartiene al Caracas, a quota sei. Nella sua storia la competizione ha visto fin qui il trionfo di ventidue squadre diverse. Lo scomparso Deportivo Italia vinse in tre occasioni la Coppa Venezuela.

(di Fioravante De Simone)