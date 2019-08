CARACAS – Elvis Amoroso, Contralor General de la República y Presidente del Consejo Moral Republicano, afirmó que las designaciones realizadas por el presidente (E) Juan Guaidó son nulas debido a la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia que declara al parlamento en desacato. Afirmó que en consecuencia, la Asamblea Nacional (AN) no puede elegir la Junta Ad Hoc para Citgo, ya que no tienen facultad debido a que se encuentran en total desacato.

Agregó que además existe otra sentencia del TSJ que declara nula la designación de dicha junta nombrada por la Asamblea Nacional.

Amoroso indicó que se determinó la prohibición de salida del país así como la posibilidad de enajenar los bienes, y el bloqueo las cuentas bancarias, a los miembros de la junta directiva Ad hoc de Citgo, así como a los integrantes de la comisión de la AN.