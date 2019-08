CARACAS – Mediante su cuenta twitter, Pdvsa Ad Hoc junta nombrada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se conoció la respuesta que dan a propósito de lo dicho por el contralor Elvis Amoroso, al declarar nula dicha junta.

“La usurpación avanza en la represión contra los miembros de la junta de PDVSA ad hoc designada por la legítima @AsambleaVE y Pdte. @jguaido. Actos como estos no frenarán el trabajo por la defensa de los intereses y la recuperación de activos de los venezolanos en el exterior”.

El ex alcalde Metropolitano y dirigente opositor, Antonio Ledezma, rechazó la inhabilitación en su contra, manifestando a través de twitter “Que un ¿contralor? que sirve a narcotiranía me inhabilite es más bien un certificado de honor. Además, ese ¿contralor? es tan usurpador como Maduro. El presidente legítimo es Juan Guaidó y el parlamento legítimo es la Asamblea Nacional. Tienen sus días contados, molesten mientras puedan”.

Al igual que Ledezma, también fueron inhabilitados por 15 años los diputados Julio Borges, Tomás Guanipa, la ex fiscal Luisa Ortega Díaz y su esposo Germán Ferrer. Al respecto, Ortega Díaz dijo “Esto da risa. El delincuente que se autodenomina Contralor ahora pretende inhabilitar a venezolanos que luchamos por la democracia. Eso no tiene validez Amoroso, no pierdas tu tiempo, preocúpate mejor por las investigaciones internacionales que existen contra ti y tu hijo”.

Igualmente, el diputado y esposo de Ortega Díaz, German Ferrer, respondió a Amoroso y lo señaló de proteger a corruptos del entorno de Maduro. “El delincuente guardián de los corruptos maduristas sorprende con el chiste de la inhabilitación. Todos sabemos que poco te importa el saqueo que hace al país con tú complicidad. Te veremos muy pronto ante la justicia y pagarás lo que te corresponde”.

Por su parte el diputado Julio Borges calificó el hecho como un pase de factura por parte del chavismo. “Esta nueva persecución de la dictadura, basada en mentiras, es un pase de factura a todos los que estamos luchando para que salgan del poder. Venezuela no cree en esta infamia. Son unos corruptos y criminales, seguiremos haciendo todo lo que tengamos que hacer para que se vayan”.

Por ahora el diputado Tomás Guanipa no ha hecho comentarios al respecto, sin embargo el partido Primero Justicia rechazó mediante tuits la medida de Amoroso no sólo contra él sino contra Borges. “Queremos rechazar las recientes medidas de la dictadura de Nicolás Maduro en contra de Julio Borges y Tomás Guanipa entre otros dirigentes de la Unidad donde se les inhabilita ilegalmente por 15 años”.

“Queremos señalar que no reconocemos ninguna medida emanada de un régimen usurpador, ilegal, ilegítimo e inconstitucional; que está señalado y sancionado por las democracias más importantes del mundo”.