GENOVA.- Ultima rifinitura a porte chiuse per il Genoa di Aurelio Andreazzoli che domani esordirà in Coppa Italia affrontando al Comunale di Chiavari l’Imolese, aprendo così il terzo turno eliminatorio che vede l’ingresso delle formazioni di serie A.

Una gara molto attesa dai tifosi genoani che hanno preso d’assalto i pochi tagliandi disponibili, circa 5500. Già esauriti i biglietti di Curva Nord, Distinti e Tribuna rimangono infatti a disposizione pochi tagliandi di Curva Sud.

Per la gara di Coppa sono 22 i giocatori convocati dal tecnico Andreazzoli, all’esordio ufficiale sulla panchina del Grifone, dopo un precampionato segnato da successi in serie, che hanno riacceso l’entusiasmo dei tifosi, tra cui le vittorie contro Lione e Bordeaux.

C’è attesa tra l’altro per la copia danese di centrocampo Lerager e Shone e per quella d’attacco Pinamonti e Kouamè.

Assenti gli infortunati Sturaro e Rizzo altri due elementi sono stati esclusi per motivi fisici e si tratta di Pandev e Gumus non al meglio già nei giorni scorsi. Non inseriti nella lista inoltre i centrocampisti Sandro, Hiljemark e Schafer che non rientrano nei piani tecnici e sono sul mercato.