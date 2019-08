(ANSA) – PIACENZA, 16 AGO – Un operaio ha perso la vita questa mattina a causa di un infortunio sul lavoro avvenuto in un’azienda di logistica alle porte di Piacenza. L’uomo, che non è ancora stato identificato dai Carabinieri, stava verniciando delle strutture di metallo. Si trovava in cima a un ponteggio a circa quattro metri di altezza, quando all’improvviso ha perso l’equilibrio ed è precipitato battendo violentemente la testa. I colleghi hanno subito chiamato il 118, e i sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.(ANSA).