(ANSA) – GROSSETO, 16 AGO – La procura di Grosseto ha fatto scattare un fermo per l’agguato a colpi di pistola del 12 agosto nel bosco di Gavorrano dove è stato ucciso Bouazza Jarmouni, 25 anni, e ferito gravemente Rahal Eljamouni, 19, ancora in prognosi riservata in ospedale. Le indagini del nucleo investigativo dei carabinieri e della Compagnia di Follonica hanno raccolto “univoci e concordanti indizi di colpevolezza” a carico di un 45enne di Scarlino (Grosseto), italiano, con precedenti per droga, ritenuto autore materiale dei reati di omicidio e tentato omicidio. La procura ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto eseguito dai carabinieri. Il 45enne è in carcere a Grosseto. Le indagini hanno chiarito che il delitto è maturato nel contesto dello spaccio al dettaglio di stupefacenti. Il movente e l’esatta dinamica sono in corso di completa ricostruzione in queste ore ma la pista privilegiata è quella di un regolamento di conti.