(ANSA) PAVIA, 16 AGO – Si è tuffato per recuperare la canna da pesca che gli era caduta in acqua, in un laghetto nel parco palustre di Lungavilla, nell’Oltrepò Pavese, ma il giovane, un 24enne romeno residente a Voghera, di professione camionista, è morto annegato. L’incidente è avvenuto il giorno di Ferragosto poco prima delle 19, nel piccolo lago, un luogo sempre molto frequentato dai pescatori. Il 24enne era in compagnia di parenti e amici che, non vedendolo riemergere dall’acqua hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i vigili del fuoco, che hanno riportato a riva il corpo ormai senza vita del giovane, oltre ai carabinieri che hanno avviato accertamenti per ricostruire le cause dell’annegamento.