(ANSA) – PISA, 16 AGO – Spaccio di stupefacenti e lesioni gravi come conseguenza di altro reato: con queste accuse i carabinieri di Pisa hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura per un tunisino 29enne ritenuto responsabile della cessione dello stupefacente (mix di eroina e cocaina) tra il 10 e l’11 agosto a una 16enne poi per questo finita in coma all’ospedale. Lo hanno riferito i carabinieri. Il fermato adesso è in carcere. La sedicenne non è più in pericolo di vita, le sue condizioni restano molto gravi ma stabili. “Le risultanze investigative – spiegano i carabinieri – hanno permesso di identificare il responsabile, attraverso i circuiti di videosorveglianza cittadina, le testimonianze, l’analisi dei flussi telematici e un’approfondita e intensa osservazione dei fenomeni connessi allo spaccio nelle zone più critiche del centro cittadino” di Pisa. Ulteriori dettagli saranno forniti al termine del procedimento di convalida della misura da parte del gip.(ANSA).